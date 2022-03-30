43-летний житель Лениногорска, который был за рулем "Лады", попавшей в лобовое ДТП с грузовиком в Чистопольском районе, был злостным нарушителем ПДД. Напомним, что смертельная авария накануне унесла жизни шестерых человек (водителя и пассажиров, среди которых был ребенок). А ночью скончался в больнице единственный из пассажиров, которого удалось достать из горящей легковушки о ожогами тела на площади 70%. Таким образом, число жертв аварии - 7 человек.

Мужчина действительно помышлял на жизнь частным извозом. Пассажиров в последний рейс он набрал при помощи сервиса "Бла-Бла-Кар".

Лицензии как таксист он не получал. На его страничке в соцсетях много видео, где Руслан выступает в качестве исполнителя татарских песен. Известен он в Лениногорске, был и как тамада, и организатор свадеб.

В 2017 году он официально переоборудовал свой автомобиль на газ, но никого не извещал, что намерен заниматься частным извозом – автомобили "на газу" не могут использоваться в качестве междугороднего такси.

Как сообщает Пруфы.рф, за последние два года мужчина набрал 59 штрафов за превышение скорости. Однако все они оплачены.