В Тюлячинском районе Татарстана сегодня прощаются с погибшим на Украине при участии в спецоперации земляком - подполковником Дмитрием Дормидонтовым.

панихида сегодня проходит в деревне Колбагыш - на родине военного.

Дмитрий был командиром реактивного артиллерийского дивизиона и погиб 20 марта, выполняя служебный долг.