Именитый боец ММВ Максим Новоселов задержан в Москве. Его подозревают в изнасиловании. Информацию о задержании знаменитого спортсмена (не уточняя, впрочем, его имени) подтвердили в главке СКР по Москве.

Следователи установили, что жертвой бойца стала 18-летняя девушка, которая отдыхала в ночном клубе на северо-западе Москвы. 49-летний Максим Новоселов познакомился с ней именно там, сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, по статьям 131 и 132 УК РФ.