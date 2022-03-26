В Казани перед судом предстанет 32-летний житель Кыргызстана, который стал фигурантом уголовного дела о фальшивомонетничестве после того, как отправил свою жену за покупками с поддельной купюрой. Об этом рассказали в прокуратуре РТ.

Мужчина дал своей гражданской супруге поддельные деньги и отправил ее в магазин. Он знал, что деньги поддельные, а вот жене об этом не сказал. В итоге мужчина через жену смог сбыть 29 фальшивок номиналом по 5 тысяч рублей. Все купюры были найдены сотрудниками правоохранительных органов.

Оказалось, что действовал иностранец и за пределами Казани: в Ульяновске его супруга купила на поддельные деньги мобильный телефон.

После возбуждения уголовного дела вину житель Кыргызстана признал. Дело направлено в суд.