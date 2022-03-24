В Казани оглашен приговор водителю, который в ноябре прошлого года в Казани сбил насмерть семилетнего ребенка. 66-летнего жителя Апастовского района РТ признали виновным в совершении ДТП, в котором погиб школьник, сообщили в Следкоме Татарстана.

Напомним, ребенок погиб под колесами грузовика 24 ноября 2021 года на пересечении улицы Можайского и Горьковского шоссе. Водитель "КамАЗа" наехал на ребенка, когда тот переходил дорогу по переходу. Школьник умер на месте.

Водитель вину признал, выплатил родителям компенсацию в 1,5 миллиона рублей. Учитывая это, суд приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием указанного срока в колонии-поселении. Также мужчину лишили прав на 2 года и 6 месяцев.