Власти США не поняли, зачем ВС РФ потребовалось применять гиперзвуковое оружие на Украине. С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона, сообщает ТАСС.

"Честно говоря, это в каком-то смысле головоломка, потому что не совсем ясно, зачем нужна гиперзвуковая ракета, выпущенная не со столь большого расстояния, чтобы поразить здание", — рассказал представитель оборонного ведомства. По его словам, с военной точки зрения использование указанного вооружения непрактично.

При этом военные Пентагона честно признаются, что у них вообще нет доказательств тому, что Россия применяла гиперзвук, но они давят на то, что "такое в принципе возможно".

Ранее в Германии назвали применение ВС РФ гиперзвуковой ракеты "Кинжал" предостережением для НАТО.