Сотрудники ФСБ задержали в Сочи администратора запрещенного в РФ сообщества террористического движения "Колумбайн", об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что 17-летний подозреваемый причастен к целому ряду преступлений: к пропаганде идеологии массовых убийств в школах, к распространению ложной информации о подготовке терактов в школах.

Задержанный отметил, что получил права администрирования сообщества от гражданина Украины, который именовал себя "Белая Роза". Сотрудники ФСБ давно знают, что "Белая Роза" - 27-летний Ярослав Овсюк. Ранее Овсюк через сообщество вербовал для расстрела школы казанского подростка. Трагедии удалось избежать, в ноябре прошлого года теракт был предотвращен в Казани.