Сегодня, 21 марта, на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана мэр Казани Ильсур Метшин посоветовал чиновникам делать более позитивные доклады. Так он отреагировал на доклад главы департамента по содержанию и обслуживанию социальных учреждений Петра Королева. Королев закончил свое выступление не слишком оптимистичной фразой о том, что он "надеется, что программа капремонта школ и детских садов будет реализована в это непростое время".

"На этой минорной ноте позвольте нам... Столько всего сделано, Петр Сергеевич. Понятно, понедельник, еще не все проснулись. Столько сделано, такая хорошая работа проделана — учитесь докладывать чуть позитивнее о том, как огромная армия коллег много труда вложила в прошлом году. От нашего эмоционального состояния зависит… В закрытую форточку свежий воздух не заходит, поэтому, коллеги, улыбаться! Смех без причины — продолжение известно, но давайте на позитиве. Понятно, реалии обязывают нас затянуть пояса, но что касается социальной сферы, мы продолжим наши проекты и все будет выполнено в полном объеме", — возразил Метшин.