Сегодня, 16 марта, Татарстан взбудоражила новость о том, что помощница Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова вместе с мужем уехала из России. Как сообщает "Реальное время", по месту службы чиновницы заявили, что она в отпуске. Со слов пресс-секретаря Фишман-Бекмамбетовой Диляры Галеевой, ответственная за развитие общественных пространств Наталия Львовна отправилась в отпуск еще 20 февраля.

На вопрос о сроках возвращения, впрочем, сама чиновница отвечает неопределенно:

"Не знаю пока, когда выйду", — заявила Фишман-Бекмамбетова, ее цитирует "Реальное время".

Наталия Фишман-Бекмамбетова находится в Израиле.

После начала специальной военной операции России на Украине в своих соцсетях помощница президента РТ сделала публикацию об обстреле роддома в Мариуполе — в случившемся обвиняли Россию, но власти страны опровергли эту информацию.

Также сообщается, что госпожи Фишман-Бекмамбетовой нет в списках помощников Минниханова. Но ее пресс-секретарь говорит, что в этих списках начальницы и не было.