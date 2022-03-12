Чувство усталости и "разбитости" утром после пробуждения может быть довольно опасным признаком, который нельзя игнорировать, считает врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам медика, сильная усталость с утра часто указывает на начальные стадии различных заболеваний. Причем, как вирусных - коронавируса, ОРВИ, так и о более серьезных - обострении хронических недугов и даже о развитии рака.

"Такое бывает и при анемии — низком содержании железа в организме, при авитаминозах", — объяснила Чернышова в интервью "Москве 24".

Часто усталость после пробуждения говорит о проблемах с почками, легкими, печенью. Если вы всю ночь спали, а утром чувствуете себя разбитым, и это повторяется несколько дней подряд, стоит записаться на прием к врачу и пройти детальное обследование состояния здоровья.