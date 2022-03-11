В Татарстане прошло прощание еще с одним военным, погибшим на Украине при участии в военной спецоперации по защите Донбасса. В Елабуге сегодня похоронили Элера Эгамбердиева. Он не является уроженцем Татарстана, но на этой земле он нашел последний приют.

Элер родился в Узбекистане в 1980 году. Он является ветераном боевых действий. В рядах российской армии служит с 2014 года по контракту.

Ранее семья военного проживала в Оренбургской области, по месту службы главы семьи. Сейчас его вдова и трое его детей будут жить в Елабуге.

Церемония прощания с военным прошла в Елабуге на Мемориале памяти.