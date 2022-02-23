Московский районный суд Казани рассмотрит дело о мошенничестве в вузе. Следователи считают, что две бывшие работницы Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма похитили из бюджета 41,9 миллиона рублей.

Женщины уже признали свою вину. Деньги они присваивали в течение длительного времени: с ноября 2017 года по январь 2021 года. Они подделывали бухгалтерские документы, чтобы хищения не были заметны. В преступлении участвовали начальник отдела по расчету с персоналом и ведущий бухгалтер отдела.

В программу вносились одни суммы, на руки работники вуза получали меньшие, а разница ложилась в карманы злоумышленниц.