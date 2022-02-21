В ТЦ аншлаг, люди радостные и довольные: Как прошел первый день в Казани после отмены QR-кодов

Сегодня, 21 февраля, в Татарстане официально отменили систему QR-кодов. Казанцы ждали этого еще с конца 2021 года, и вот, наконец-то, свершилось. С сегодняшнего дня жители республики могут ездить в общественном транспорте без предъявления сертификата, посещать торговые центры и ходить в кино, театры, другие культурные учреждения и спортивные мероприятия. Корреспондент Prokazan.ru решила пойти в ближайший торговый центр и посмотреть, как отмена кодов повлияла на поток людей в торговом комплексе.

Еще на пути к ТЦ я заметила большое количество людей, направляющихся туда. А приблизившись, такой же поток был у самого входа. Хотя на минуточку, время 11 часов дня и понедельник. Все-таки начало рабочей недели. Не успев зайти в торговый центр, я разговорилась с промоутером, раздававшим листовки. Он рассказал, что стоит тут с ноября месяца, разговаривает с людьми. И все они говорили, что устали от ограничений, и не видят в них смысла. А сегодня поток людей, не смотря на будний день, очень большой.

"Я не успеваю раздавать. Было 800 листовок, осталось 400. За два часа раздал половину уже", - отметил он.

При входе в торговый центр, не было, так ненавистной людям, очереди. Охранники просто стоят и наблюдают. Иногда делают замечания на счет масок. В остальном никакой ругани, нет толпы недовольных людей. По-моему сами охранники были в хорошем расположении духа. Связано ли это с отменной ограничений?

"Сказали, что отменили QR-коды. Все сегодня заходят довольные и радостные, что все торговые центры можно посещать без них. Побольше народу стало. QR-коды не нужно проверять, но пока не было распоряжения на счет масочного режима", - пометил охранник.

"Мы стали мобильнее без них"

По опыту других регионов, я ожидала увидеть толпу людей, скупающих все подряд. Однако, народу было много, но магазины не ломились от очередей. Возможно, это связано с тем, что рабочий день. Больше похоже на то, что люди ходят присматриваются, и пришли сюда просто потому, что стало можно. Большая часть посетителей была на фудкорде, что не сказать о магазинах одежды. По словам продавца-консультанта одного бренда, они не сказать, чтобы ждут наплыва людей, ведь январь и февраль месяцы по продажам всегда слабоваты, поэтому, считают они, QR-коды не так сильно влияют на это. В другом магазине наоборот считают, что людей прибавиться.

"Трафик повысился, но люди как гуляли, так и гуляют. Ближе к марту - апрелю у людей появляется желание поменять одежду", - прокомментировала продавец.

Среди людей было много тех, у кого давно были QR коды. Однако, при этом они были очень рады отмене ограничительных мер. Ведь считают, что это только затормаживает выработку коллективного иммунитета.

"Замечательно. Мы стали гораздо быстрее и мобильнее без них. Хотя мы привиты и не испытывали сложности в этом. Но я считаю, что отмена это не плохо. Я считаю, что мы все переболеем. Мы должны все переболеть, чтобы побороть этот вирус, а не прятаться от него", - подметили посетители ТЦ.

Некоторые посетители считают, что не о чем говорить, так как проблемы у них с этим не было. Так одна женщина рассказала, что любит ходить по торговым комплексам и давно имеет этот код. Считает, что он во многом помог снизить заболеваемость.

"Как же все это надоело, и не заморачивайтесь. Вот есть они, и есть, нет их, и нет. У кого голова есть на плечах тот QR-код давно себе поставил. И проблем никаких не создавал. Что из пустого в порожнее, вот это вот делать. Время не тратьте! Мне кажется они помогли в борьбе с ковидом. Мне не 20 лет и все ограничения я старалась, ну без фанатизма, соблюдать. Маски там, перчатки. Мне кажется помогло. Я же не заболела", - рассказала жительница Казани.

"Смысла я так и не понял"

Также в ТЦ сегодня были люди, которые не имели сертификата о прививках. И это им никак не мешало жить. Другие же и вовсе сомневаются, что QR-коды хоть как-то влияют на борьбу с вирусом. Некоторые считают это бесполезной мерой, которая всего лишь осложняет жизнь, ограничивает в передвижении людей. А люди как болеют, так и болели.

"Я не вакцинирован, так что мне эти коды вообщем-то не нужны. Что было, что нет, для меня разницы нет. Я вообще не хожу по магазинам, единственное сегодня пришел брюки купить. Считаю, они не помогают. Сколько людей я знаю, никто не вакцинирован, и все ходят и не болеют, ничего. А мои дети и родственники все переболели. Не знаю почему? Вакцинировались и теперь сидят дома и бояться выйти куда-то. В общественные места, в кино, никуда не ходят. Смысла я так и не понял. Вот сделали, вакцинировались, и теперь что", - прокомментировал мужчина.

"Отлично, рада. Все-таки QR-коды сыграли свою роль, люди же сидели по домам, никуда не ходили. Но с другой стороны, столько людей заболело, удивительно", - подметила посетительница ТЦ.

Наконец, люди оживились, возможно, что пахнет уже весной. Ну или все-таки есть надежда вернуться в нормальный допандемийный ритм жизни. Теперь жители смогут не только спокойно передвигаться, но походить по любимым магазинам, обновить гардероб к весне и лету. Сходить в любимый ресторан или в кино без постоянного контроля. Остается лишь надеяться, что все идет к полному возвращению к нормальной жизни. Ведь этот вирус, как и миллионы не изведанных будут с нами постоянно, и от них никуда не скрыться. Люди как болели, так и болеют, даже те, у кого есть QR-коды.