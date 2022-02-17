Мужчина оказался зажатым между грузовиками в ДТП на трассе в Татарстане. Авария случилась на автодороге М-7 у поворота на Тарловку в Елабужском районе РТ. Грузовой автомобиль Iveco двигался из Набережных Челнов в направлении Елабуги и на полном ходу влетел в стоявший "КАМАЗ", который защищал от наезда работавших на дороге людей. И на грузовике, и на дороге были знаки, предупреждающие о проведении дорожных работ, но водитель первого многотонника их почему-то проигнорировал.

В результате столкновения водителя зажало между двумя грузовиками, и спасателям пришло при помощи специнструмента разрезать кабину и вытащить травмированного из нее. Мужчину передали медикам и госпитализировали в Елабужскую ЦРБ. Из-за аварии образовалась пробка протяженностью почти в 10 километров.