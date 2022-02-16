Милохина сбил велосипедист, а бывшему ректору КФУ продлили арест: Главное на 16 февраля

Ковидная статистика не перевалила за 4 тысячи зараженных – уже хорошо. Погода в Татарстане приближается к весенней. Тем временем мужчины столицы региона раскрыли свои желания на 23 февраля. А в Челнах выросло количество мужчин, пользующихся услугами депиляции. Главное на 16 февраля – в вечернем дайджесте.

"Только не носки": мужчины в Казани сами рассказали, что хотят получить в подарок на 23 февраля

Опрос показал, что 20% (каждый пятый казанец) хотят гаджеты. Большинство мечтают о новом смартфоне (Подробности).

В Москве сбили топовую звезду TikTok Даню Милохина

По предварительным данным, Даня попал под колеса велосипедиста на Земляном валу. Парень на велосипеде налетел на Милохина на большой скорости (Подробности).

Прошения не подействовали: бывшему ректору КФУ Ильшату Гафурову суд продлил арест

Следователи обратились в суд с ходатайством о продлении меры пресечения Гафурову на минувшей неделе. Его обвиняют в подстрекательстве к убийству, совершенному еще в 90-х годах (Подробности).

В Челнах увеличилось число метросексуалов: вырос спрос на депиляцию

Бьюти-услуги набирают популярность среди мужчин Набережных Челнов. Лидером рейтинга стала депиляция, спрос на которую подскочил на целых 229%. Особенно востребован шугаринг (Подробности).

Добивал как мог: мужчина в Казани забил собутыльника сковородой, ножом и табуретом

Как установило следствие, мужчина пришел в гости к приятелю. У того уже были несколько гостей, и вновь прибывший присоединился к компании. Застолье шло своим чередом, пока двое мужчин не поссорились (Подробности).