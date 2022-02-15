Камням место на дороге: Названа группа крови, обладатели которой не подвержены заболеваниям почек

Ученые из Швеции в журнале eLife опубликовали статью, где рассказали о новой взаимосвязи между группой крови и заболеваниями.

Они собрали и сделали анализ данных о здоровье более 5 миллионов человек в Швеции и выявили 49 заболеваний, связанных с группами крови, и одно, связанное с группой RhD (положительным резус-фактором).

В результате они выяснили, что именно третья группа редко подвержена образованию камней в почках.

Также исследователи узнали, что у людей со второй группой крови чаще образуются тромбы, а люди с первой группой крови чаще страдали нарушением свертываемости крови. Помимо этого женщины с первой группой крови были наиболее склонны к развитию гипертонии из-за беременности.

«Наши результаты подчеркивают новые и интересные взаимосвязи между такими состояниями, как камни в почках и гипертония, вызванная беременностью, и группой или группой крови», — сказал старший автор Густав Эдгрен, доцент кафедры эпидемиологии Каролинского института.