В Казани появляются остановки будущего: чем они интересны и кому это выгодно

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил главам районов города увеличить количество остановок с возможностью размещения рекламных конструкций. При этом на деловом понедельнике градоначальник подчеркнул, что расширение площади для рекламы подразумевает и замену самих остановок.

Метшин считает, что особое внимание нужно уделить новым дорогам, к примеру, Вознесенскому тракту и Большому казанскому кольцу.

«Это должны быть современные остановки с возможностью подзарядки телефонов, интернетом. Все это одновременно обеспечивает комфорт для горожан и является элементом благоустройства города», – цитирует мэра города KZN.RU.

Градоначальник уверен – потенциал у данного направления хороший: рекламодатели не только получат возможность размещения информации, но и будут ответственны за состояние остановочных павильонов.

Об особенностях рекламных конструкций на остановках Казани рассказал начальник Управления наружной рекламы и информации города Аскар Багаутдинов. Закупать павильоны не придется: рекламная панель будет смонтирована в уже установленный навес. Такой подход благоустроит городские остановки согласно требованиям. А обслуживаться они будут за счет рекламных фирм.

В схему размещения рекламных конструкций в прошлом году добавили 200 новых мест, таким образом сформировав 10 лотов по 20 мест в каждом. С исполнителями заключили договоры на 5 лет на общую сумму 14,7 миллиона рублей.

Фото: kzn.ru

«Подготовлен еще один проект на 100 мест, в рамках которого остановочный навес должен будет устанавливать победитель конкурса за свой счет, при этом город освобождается от лишних расходов на закупку и обслуживание. Ранее в Казани уже было установлено 118 таких навесов», – заявил Багаутдинов.

Для Казани это весомое преимущество – рекламные фирмы будут содержать остановки за свой счет. В частности, в их обязательства войдут своевременная очистка остановки от грязи и пыли, несанкционированной печатной продукции и граффити, а также в случае повреждения незамедлительная замена стеклянных элементов остановочного навеса и ежегодная покраска металлических частей навеса, скамеек и урн.