В Татарстане за сутки выявлено почти 4 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции, среди заболевших - 341 ребенок.

По данным регионального оперштаба, на 14 февраля выявили 3970 новых инфицированных, общее число заболевших с начала пандемии составило 73 156 человек.

Самое большое число заразившихся выявили в Казани - в столице Татарстана заболели 1960 человек. 511 человек заразились в Набережных Челнах, 387 - в Альметьевском районе, 202 - в Нижнекамском.

Госпитализированы 389 человек, остальные проходят амбулаторное лечение.