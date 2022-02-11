Пенсионеры в Татарстане лишались выплат из-за оборудованных кладовок

Пенсионеры в Татарстане, которые нуждались в социальной поддержке, не смогли получать выплаты, так как имели в своей собственности хозяйственные постройки, площадью до 15 квадратных метров.

К таки постройкам отнесли кладовки на лестничной клетке или другие подобные объекты.

В ходе вчерашней сессии Госсовета Татарстана данный недочет в законодательстве был устранен. О проблеме доложила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

«В 2021 году 1534 гражданам (0,5 процента от общего количества получателей социальных выплат), которые по доходам являлись малообеспеченными, было отказано в получении социальных выплат в связи с наличием в их собственности хозяйственных построек или хозяйственных помещений. Анализ причины отказов в назначении мер социальной поддержки показал, что максимальная площадь таких построек и помещений, находящихся в собственности указанных граждан, не превышает 15 кв. метров», - говорится в пояснительной записке.

По-прежнему на льготы не смогут рассчитывать те семьи, у которых есть садовой домик более 40 кв. м или два автомобиля.