Мать двоих подростков с инвалидностью в Казани пожаловалась на плохо очищенные от снега дворы и пандусы у подъездов. По словам женщины, которая воспитывает двоих 15-летних детей с ограниченными возможностями здоровья, ей приходится поднимать и спускать детей-колясочников по ступенькам на руках. Живет семья в Юдино, на Революционной.

На днях по пути из реабилитационного центра женщина не смогла поднять одного из детей своими силами, пока она звала на помощь дворника, мальчик на коляске пытался чуть продвинуться в сторону подъезда, но из-за неочищенного снега коляска перевернулась, ребенок упал, сообщает "Татарстан-24".

Жалобу мать подала в ТСЖ, но глава его заверил, что в приоритете - очистка ступенек и въездов во двор, а вовсе не пандусов. А матери глава ТСЖ порекомендовал обратиться в социальные службы.

Казанцы, увидев историю в социальных сетях, возмутились не только действиями коммунальщиков. Многих возмутили действия матери, которая снимает упавшего сына-инвалида вместо того, чтобы побыстрее попытаться поднять его.