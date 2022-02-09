В Татарстане вновь пойдет снег, а в России могут ввести конфискацию авто: Главное на утро 9 февраля

Гидрометцентр Татарстана спрогнозировал ухудшение погоды: спецтехника снова примется за борьбу со снегом. Тем временем спортсмен из Татарстана завершил карьеру после триумфа на Олимпиаде. Предлагаем подборку основных событий на утро 9 февраля.

ПОГОДА

В среду, 9 февраля, Татарстан окажется под влиянием передней части ложбины циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Днём обещают снег на преобладающей территории, местами прогнозируются метели. Дневная температура воздуха будет колебаться от -6 до -1 градуса.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

Впервые с середины января статистика начала спадать: за прошедшие сутки в Татарстане зафиксировали 1 241 случай COVID-19. Общее число заболевших в республике за период с начала пандемии достигло 57 250.

Всего выздоровели 41 024 пациента, в том числе 565 – за последние сутки. По состоянию на 8 февраля 2022 года от осложнений COVID-19 умерли 1 633 татарстанца, за последние 24 часа не стало шестерых.

ТРАНСПОРТ

В общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Тем, кто захочет войти в салон автобуса и трамвая без маски, водители могут отказать в перевозке. Кроме того, в общественном транспорте продолжает действовать система QR-кодов. Без них пользоваться транспортом запрещено.

Фото: РИА Новости

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Фото: blog.sololaki.ru

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

9 февраля считается днем рождения волейбола. В 1895 году в этот день в городе Холиоке американского штата Массачусетс, в спортзале Ассоциации молодых христиан, руководитель Молодежной христианской организации по физподготовке Уильям Морган придумал новую командную игру в мяч.

Морган решил смешать элементы баскетбола, бейсбола и гандбола. Он позаимствовал сетку из тенниса и установил ее на высоте приблизительно 196 см от пола, так, чтобы сетка была выше головы человека среднего по тем временам роста. Суть игры заключалась в том, чтобы перебрасывать мяч над сеткой. Количество участников первое время было не ограничено. Саму же игру окрестили «mintonette».

Поскольку основная идея игры заключалась в том, чтобы ударять руками по мячу, заставляя его перелетать через сетку, профессор Альфред Хальстед предложил переименовать «минтонет» в «волейбол», что в переводе означает летающий мяч. За короткий период эта игра стала массовым развлечением для самого широкого круга людей. Сегодня волейбол – олимпийский вид спорта.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Дмитрий и Иван.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 9 ФЕВРАЛЯ

9 февраля православные вспоминают перенесение мощей Иоанна Златоуста. В народе праздник назывался Златоустьев огонь, так как к печному огню в этот день нужно было относиться с почтением.

Что можно делать

Так как в этот день наши предки почитали огонь, то к домашнему очагу нужно было относиться по-особенному. Старались зажечь все сухие поленья и лучину из березы так, чтобы в печи огонь был настолько ярким, что стал бы золотым. Считалось, что это может привлечь здоровье и достаток.

В этот день нужно было помянуть усопших родственников: приготовить ритуальные блюда и позвать гостей. Как правило, на стол подавали открытые пироги с несладкой начинкой.

Что нельзя делать

Категорически запрещено в этот день дарить и принимать подарки. Считается, что 9 февраля ослаблена энергетика, поэтому на человека можно с легкостью навести порчу или сглаз.

В эту дату запрещено мыть голову. Если ослушаться этого запрета, то можно потерять не только волосы, но и здоровье.