Названа единственная группа крови, обладательницы которой сильно меняются во время беременности

Все женщины меняются во время беременности, кто-то становится раздражительной и невыносимой, а кто-то нежной и летящей. Исследователи выяснили взаимосвязь между гормональными особенностями перестройки организма беременной и ее группой крови.

У представительниц третьей и четвертой групп крови беременность протекает с наименьшими изменениями. Они менее подвержены стрессу и сами легко выходят из стрессовой ситуации. А все потому, что в организме у обладателей этих групп крови быстрее выделяется окиси азота, что влияет на действие гормонов, которые дают возможность быстрее оправляться от болезней и стрессов.

Девушки с этими группами крови в период беременности бывают более сентиментальными и романтичными. Они начинают гораздо четче и детальнее воспринимать окружающий мир, мыслительные процессы ускоряются и появляется множество творческих идей. В период беременности они склоны к переменам, начиная от самых незначительных и заканчивая глобальными изменениями образа жизни.

Во время беременности женщины второй группы крови меняют представление о решение настигших проблем. Из робких и часто застенчивых девушек они превращаются в энергичных, настойчивых и решительных женщин. В этот период они будут добиваться того, что хотят всеми возможными способами. Поэтому в этот период окружающим приходится ходить по струнке. При этом представительницы этой группы все так же подвержены стрессам, однако эти женщины меняют свое отношение к ним.

Сильно беременность влияет на женщин именно с первой группой крови. Они меняются очень сильно, однако, плохое настроение и нервные срывы бывают гораздо реже, чем у представительниц других групп крови. Эти женщина становится более уравновешенными, чем были прежде. Отчасти более мягкими и покладистыми. Окружающие часто удивляются произошедшим переменам. Порой поведение женщины меняется настолько сильно, что ее не узнают даже близкие люди. В этот период женщины становятся более погруженными в свой мир, кажутся умиротворенными.

Можно сказать, что беременность представительницам прекрасного пола с первой группой крови идет только на пользу , в особенности, их нервной системе. На самом деле это все из-за расщепления и выделения гормонов, который на них так действует в стрессовой ситуации. Что удивительно, в обычной жизни для них характерно совсем противоположное поведение, они более раздражительны, а еще I группа крови подвержена к психическим расстройствам , пишет в книге "Беременность и здоровье женщины" Татьяна Гитун.