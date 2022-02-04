Чудовищная история произошла в Москве накануне вечером. Молодой человек напал на собственную мать и выколол ей оба глаза, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник в МВД.

Соседи рассказали, что молодой парень вместе со своей девушкой регулярно употребляли наркотики. Так и было и 3 февраля. И когда вечером с работы вернулась мать парня, он без лишних слов бросился на нее и нанес тяжелые травмы, лишив родительницу зрения. Потом парень сразу скрылся.

В тяжелом состоянии женщину доставили в больницу. У раненой перелом основания черепа, перелом костей лица и контузия глаз. Зрение сохранить не удастся.

Начато расследование, ведутся поиски наркомана, причастного к нападению. Подробности следственных действий в настоящий момент не приводятся.