Сотрудники ГИБДД в Казани на стационарном посту остановили автомобиль, за рулем которого сидела 41-летняя жительница Петербурга.

Пока инспекторы проверяли документы автоледи, она и ее 34-летний пассажир родом из Новгородской области сильно нервничали, вели себя крайне подозрительно. Поэтому инспекторы решили досмотреть автомобиль и личные вещи водителя и пассажира.

В салоне автомашины за пассажирским сидением обнаружили пакет, внутри которого находились два свёртка, а в них - два предмета, конструктивно схожих с пистолетами, и патроны в количестве 400 штук.

Обоих доставили в отдел полиции для разбирательства. Экспертиза показала, что оружие было переделанным из сигнальных пистолетов. Переделка позволила ему вести стрельбу боевыми и травматическими патронами калибра 9 мм.

На допросе выяснилось, что мужчина забрал оружие в лесопосадке у Чебоксар и должен был доставить его в Уфу, где его уже ждут.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов", сообщает МВД Медиа.