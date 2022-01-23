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Агрессивный водитель в Татарстане перекрыл дорогу скорой помощи, которая везла больного ребенка
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09:44, 14.12.2021
Огромный выбор мебели для казанцев: вам понадобится 20 минут на поиск подходящего варианта
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21:26, 14.01.2022
Вот какой отдых доступен казанцам этой зимой
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Семилетняя девочка погибла после нападения собак
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Вот как казанцы за 10 минут могут выбрать подарок своим близким
22:00, 22.01.2022
Голубая кровь: ученые рассказали, как сексуальная ориентация связана с группой крови человека
20:00, 22.01.2022
Мать до смерти заморила голодом дочь с синдромом Дауна
11:45, 07.06.2021
Неожиданные последствия самых обычных болей: что поможет казанцам избежать проблем со здоровьем
19:00, 22.01.2022
19-летнюю официантку изнасиловали трое мужчин, но Следком в деле отказал
14:50, 22.01.2022
СМИ: в Татарстане мужчина поджег себе голову и выбросился с шестого этажа
07:48, 07.06.2021
Вот что делают казанские невесты, чтобы подготовиться к свадьбе за несколько недель
14:16, 22.01.2022
Минниханов «погрозил пальцем» ряду районов Татарстана за плохую уборку снега
13:24, 22.01.2022
В Татарстане зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом за сутки
17:58, 31.08.2021
Бары, рестораны и караоке Казани: гид по самым необычным и интересным заведениям города
12:56, 22.01.2022
Несколько подростков изнасиловали шестиклассника в школе-интернате
12:26, 22.01.2022
Зажало троллейбусом: стали известны обстоятельства гибели пенсионерки в Казани на улице Кулагина
12:38, 03.01.2022
Скидки на напольные покрытия! - выгодные условия и помощь в выборе
11:40, 22.01.2022
Тройное убийство произошло в ночь на 22 января: не пожалели даже ребенка
11:29, 22.01.2022
В Казани на улице Кулагина насмерть сбили пенсионерку, водитель скрылся
13:49, 14.01.2022
Теперь жители Казани могут зарабатывать на покупке продуктов
11:18, 22.01.2022
В Татарстане назвали продукты, которые больше других подорожали за неделю
10:01, 22.01.2022
Бывший заключенный увидел школьный обед дочери и восхитился тюремным меню
17:55, 29.10.2021
Теперь казанские мамы могут выбрать все для своего ребенка за 20 минут
09:42, 22.01.2022
Нападающий Деспотович отстранен от работы с «Рубином» на сборах в Турции, он попрощался с командой
09:19, 22.01.2022
Железный Арни Шварценеггер попал в ДТП
17:02, 18.01.2022
Клининговая компания поделилась шокирующими фотографиями “до/после” чистки ковров
09:05, 22.01.2022
Сидеть не согласен: бывший глава Татфондбанка Роберт Мусин обжаловал приговор
08:52, 22.01.2022
Врачи назвали «удивительный признак» омикрона, заметный во время еды
17:51, 09.11.2021
Корпоратив, за который не стыдно: как казанцы будут отмечать праздники
08:42, 22.01.2022
В Казани сбили трехлетнего малыша, которого мать везла через дорогу на санках
08:10, 22.01.2022
Мама!: женщину на глазах ребенка унесло течением под лед необорудованной купели
12:39, 29.12.2021
Вот как казанцы смогут справиться со своей деликатной проблемой
06:00, 22.01.2022
Купите счастливый билетик: Глоба назвал 4 знака Зодиака, которым повезет в лотерее в конце января
05:00, 22.01.2022
Готовила место, оставила письмо: сотрудница полиции свела счеты с жизнью прямо у места службы
17:08, 30.09.2021
Готовим зимний гардероб: подсказываем, в чем выходить на улицу чтобы блистать при любой погоде
01:00, 22.01.2022
Младшая дочь отдала 83-летнюю Федосееву-Шукшину в дом престарелых
00:01, 22.01.2022
В Татарстане мужчина спьяну забил насмерть своего друга
17:36, 08.12.2021
Вот что делают казанцы, чтобы сберечь и укрепить свое здоровье
22:00, 21.01.2022
Неуязвимые: Названа единственная группа крови, обладатели которой редко болеют раком желудка
20:00, 21.01.2022
РКБ Татарстана снова становится ковидным госпиталем
09:25, 19.01.2022
Казанский шеф-повар рассказал секреты идеального завтрака
19:19, 21.01.2022
Челнинские девушки-фельдшеры спасли 57-летнего мужчину, пережившего инфаркт и клиническую смерть
19:00, 21.01.2022
В Казани загорелся автосервис, огонь уничтожил автомобили
14:54, 23.07.2021
Домашние животные все чаще болеют: советы, которые помогут предотвратить опасность
18:55, 21.01.2022
Мужчину отправили в колонию на 17 лет за изнасилование трех дочерей и падчерицы
18:24, 21.01.2022
В All inclusive к алкоголю добавили прививку: Турция нашла новый способ заманить туристов из Казани
10:30, 16.06.2021
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16:33, 21.01.2022
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15:38, 21.01.2022
Казань примет гостей из 194 стран на сессии ЮНЕСКО
14:06, 28.12.2021
Yota предложила казанцам платить за связь столько, сколько они хотят
15:28, 21.01.2022
Роспотребнадзор Татарстана посоветовал работодателям усилить утренние фильтры
15:15, 21.01.2022
Сидите дома: синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды в Татарстане 22 января
10:33, 11.01.2022
Теперь казанцы могут купить ŠKODA RAPID от 1 020 000 рублей*
15:05, 21.01.2022
Минниханов поручил жестко пресечь хаотичное строительство жилья в пригородах Казани
14:45, 21.01.2022
В Татарстане депутата поймали на повторной пьяной езде
21:09, 14.01.2022
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14:30, 21.01.2022
Пенсионер попытался заживо сжечь молодую любовницу из ревности
14:21, 21.01.2022
В новогоднюю ночь клиенты Yota переписывались в Viber и WhatsApp
14:05, 21.01.2022
Спасатели достали собаку из болота при помощи дрона и сосиски
13:49, 21.01.2022
В Казани передали в суд дело матери, избивавшей маленькую дочь ногами в отместку мужу
13:40, 21.01.2022
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13:32, 21.01.2022
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13:19, 21.01.2022
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13:05, 21.01.2022
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13:02, 21.01.2022
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12:51, 21.01.2022
В Татарстане мужчина обнаружил молодую сожительницу мертвой в квартире
12:37, 21.01.2022
Пассажир самолета избил стюарда в ходе конфликта из-за маски
11:47, 21.01.2022
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11:38, 21.01.2022
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10:09, 21.01.2022
В Казани будет построен новый СИЗО на 1000 мест
09:59, 21.01.2022
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09:34, 21.01.2022
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Фото: социальные сети

Эксперт раскрыл фразы, которые нельзя говорить в беседе с мошенниками

23.01.2022, 19:00 prokazan.ru
Специалист по безопасности Олег Седов в интервью "Российской газете" рассказал, какие фразы опасно употреблять по телефону, если предполагаете, что вам звонят мошенники.
 
Ряд российских банков уже внедрили систему идентификации клиента по голосу, но мошенники, чтобы обойти ее, делают записи разговоров с жертвой, чтобы потом сгенерировать отдельное аудио для банка.
По словам Седова, нельзя представляться полным именем-отчеством и говорить при этом слово "да". К примеру, нельзя, взяв трубку, заявить: "Да, Семенов Семен Семенович вас слушает".
 
При разговоре избегайте говорить "да" и "нет". Разговоре ведите короткими фразами. В этом случае мошенникам будет крайне сложно сгенерировать поддельный аудиофайл и от вашего имени обратиться в банк.
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На свободу по УДО вышел сотрудник ФСБ, который изнасиловал бизнесмена карабином
13:09, 16.01.2022
Вот так сделал подарок: мужчина до смерти забил жену в день ее рождения
11:19, 16.01.2022
Мужчина зверски изуродовал женщину ножом за отказ жить с ним
10:58, 16.01.2022
Не пришлось разнимать: участников массовой драки внезапно сбила машина
08:38, 16.01.2022
9-летний школьник покончил с собой из-за мобильного телефона
05:00, 16.01.2022
Во время беспорядков В Казахстане были убиты 225 человек, в том числе и гражданка России
01:00, 16.01.2022
Сборная России по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге
00:01, 16.01.2022
Играм конец: нападающий Локомотива Буше признался в изнасиловании 12-летней девушки
21:00, 15.01.2022
Оставили с няней: задержали мужчину по подозрению в убийстве полуторогодовалого ребенка
16:07, 15.01.2022
Суд арестовал четверых участников группы хакеров REvil, рассылавших вирусы-вымогатели по всему миру
12:07, 15.01.2022
Возбуждено уголовное дело: Поиски 15-летней девочки идут вторые сутки
11:15, 15.01.2022
Мошенники стали обманывать россиян через QR-коды о вакцинации
05:00, 15.01.2022
Сотрудника транспортной полиции задержали по подозрению в педофилии
20:00, 14.01.2022
Вахтовик умер на Новый год, и его тело 10 дней лежало на складе
10:47, 14.01.2022
Стеснялась родных: многодетная мать убила новорожденного ребенка и закопала его во дворе
10:21, 14.01.2022
18-летний парень умер после того, как сделал сальто на улице
09:02, 14.01.2022
Расчлененное тело пропавшего ранее бизнесмена нашли на мусорном полигоне
05:00, 14.01.2022
27-летний вооруженный рецидивист взял в заложники женщину и ее сына
00:01, 14.01.2022
Кудрин заявил, что сейчас уровень жизни в России на 20% выше, чем был во времена СССР
19:00, 13.01.2022
Иммунолог заявил, что заболевшему омикроном достаточно чихнуть один раз, чтоб заразить 100 человек
15:12, 13.01.2022
Во время чистки снега с крыши садика свалился 17-летний рабочий
14:59, 13.01.2022
Замначальника ГИБДД Башкирии заявил, что изъятая у него дорогая коллекция часов - сломанная и старая
13:38, 13.01.2022
Насильник 15-летней девочки залез на дерево, откуда его пришлось снимать силовикам
13:12, 13.01.2022
Мужчину обвинили в совращении сына и завели на него более 100 уголовных дел
11:42, 13.01.2022
Застрявший в лифте мужчина спешил, а потому погиб, пытаясь выбраться самостоятельно
11:19, 13.01.2022
Глава Следкома Бастрыкин рассказал, чего на самом деле хотел казанский стрелок Галявиев
10:36, 13.01.2022
Иммунолог заявил, что волна омикрона будет тяжелее дельты и ударит по городам-миллионникам
10:18, 13.01.2022
Мужчина хорошо подготовился к возможным проблемам и пришел на почту с автоматом Калашникова
09:21, 13.01.2022
Последний шанс: полиция ищет ребенка, который оставил записку с мольбой о помощи
09:10, 13.01.2022
Муж заказал жену, чтобы не допустить развода: хотел стать в ее глазах героем, но не рассчитал сил
09:00, 13.01.2022
Девушка в нижнем белье и одетый мужчина устроили драку на морозе посреди улицы
07:00, 13.01.2022
Руководителю детской студии вменяют 11 эпизодов сексуальных домогательств к ученицам
01:00, 13.01.2022
Мужчина на спор выпил бутылку водки, впал в кому и умер
00:01, 13.01.2022
Молодой парень ограбил и изнасиловал взрослую женщину в ее же автомобиле
20:00, 12.01.2022
Актер Герилович, снявший в Универе и Глухаре, найден мертвым в своей квартире
15:47, 12.01.2022
Подростка доставили в больницу после драки с охранником ТЦ из-за QR-кода
15:37, 12.01.2022
Чиновники попытались припугнуть полицию своими «связями» при изъятии контрафакта
13:28, 12.01.2022
12-летний подросток внезапно умер, покурив вейп
13:09, 12.01.2022
Мать не нашла денег и не смогла похоронить сына: труп мужчины нашли прямо на улице
10:38, 12.01.2022
Мужчина жестоко убил сожительницу и спрятал ее тело в казенный диван
10:27, 12.01.2022
18-летняя девушка внезапно умерла после того, как сделала прививку от коронавируса
10:09, 12.01.2022
Снегоуборочная машина убила своего водителя и продолжила убирать снег в городе самостоятельно
09:46, 12.01.2022
Рано радовались: Мишустин назвал Татарстан в числе регионов, где опять растет заболеваемость ковидом
09:19, 12.01.2022
Убил ребенка и умер странной смертью: в закрытой квартире нашли тела 5-летнего ребенка и его отца
08:35, 12.01.2022
В Доминикане умер известный российский телеведущий Михаил Зеленский
07:00, 12.01.2022
Мужчину с ножами в женском платье задержали в православном храме
20:00, 11.01.2022
Ректор КФУ Ильшат Гафуров обжаловал свой арест по делу о заказном убийстве 90-х годов
19:00, 11.01.2022
Молодой учитель уволился из школы и жестоко расправился со своими родителями
14:48, 11.01.2022
Полицейская собака при исполнении покусала годовалого ребенка
14:35, 11.01.2022
Выбросила из окна с пятого этажа, но умер не от этого: бабушка убила собственного двухлетнего внука
13:51, 11.01.2022
Застрявший в Казахстане житель Казани рассказал, как пережил зверства боевиков и вернулся домой
12:53, 11.01.2022
Полиция поймала водителя автобуса, убившего мужчину одним ударом в глаз
11:08, 11.01.2022
Татарстан стал первым в рейтинге регионов, где больше всего дают взятки
09:50, 11.01.2022
Это у них семейное: родители осужденного за разбой украли сумку у следователя в зале суда
09:10, 11.01.2022
Семья вернулась с новогодних каникул и поняла, что потеряла свою квартиру
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью