Специалист по безопасности Олег Седов в интервью "Российской газете" рассказал, какие фразы опасно употреблять по телефону, если предполагаете, что вам звонят мошенники.

Ряд российских банков уже внедрили систему идентификации клиента по голосу, но мошенники, чтобы обойти ее, делают записи разговоров с жертвой, чтобы потом сгенерировать отдельное аудио для банка.

По словам Седова, нельзя представляться полным именем-отчеством и говорить при этом слово "да". К примеру, нельзя, взяв трубку, заявить: "Да, Семенов Семен Семенович вас слушает".

При разговоре избегайте говорить "да" и "нет". Разговоре ведите короткими фразами. В этом случае мошенникам будет крайне сложно сгенерировать поддельный аудиофайл и от вашего имени обратиться в банк.