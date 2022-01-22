В Татарстане за минувшие сутки зарегистрирован резкий скачок числа инфицированных коронавирусом. За 24 часа выявлены 156 новых пациентов, сообщила сегодня, 22 января, пресс-служба Минздрава РТ. В предыдущие дни сообщалось о 111-114 новых случаях в сутки.

Из 156 случаев три носят завозной характер, остальные - контактные. 31 человек госпитализирован, остальные - 125 - лечатся на дому, амбулаторно.

Больше всего зараженных по-прежнему в Казани — 69 человек, еще 44 человека заразились в Набережных Челнах.

С начала пандемии заразились 45 015 татарстанцев.