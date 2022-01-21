Закладка первого камня Соборной мечети в Казани запланировано на май 2022 года. Это событие состоится в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

По словам муфтия РТ Камиля Самигуллина, сейчас в мечетях Казани уже не хватает мест для всех верующих, желающих помолиться.

"Что касается места под мечеть, о котором высказался президент Татарстана Рустам Минниханов, остаются еще технические вопросы – привязки, согласования. Надеемся, что все удастся решить положительно", – заявил муфтий.

Новая Соборная мечеть, по планам, сможет вмещать одновременно до 10 тысяч верующих.

О планах построить Соборную мечеть власти впервые заговорили в 2018 году.

Недавно Рустам Минниханов заявил, что объект построят на правом берегу Казанки. Позднее его пресс-секретарь Лилия Галимова уточнила, что место под строительство еще не определено.