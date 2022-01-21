В Казани на перекрестке Гагарина и Короленко произошло массовое ДТП, в котором оказались четыре автомобиля. По словам очевидцев, спровоцировала дорожное происшествие женщина, которая сидела за рулем такси.

По правилам дорожного движения, женщина-таксист должна была уступить дорогу, но почему-то решила этого не делать. Итог - столкновение с Opel, который сразу же после удара отбросило на Ford. Кроме того, в такси въехала Nexia.

Свою вину женщина-таксист признала сразу, прямо на месте аварии, даже не пытаясь защититься отговорками. Пострадавших нет, но, несмотря на это, всех участников происшествия осмотрели медики скорой помощи, особое внимание уделив водителю автомобиля Opel - мужчина пожаловался на боль в области ребер, сообщает "Татарстан-24".