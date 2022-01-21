Накануне вечером на выезде из Казани на Оренбургском тракте произошло ДТП, в котором серьезно пострадал водитель внедорожника. Мужчина за рулем Hyundai на полном ходу влетел в большегруз, стоящий у обочины.

В результате аварии водителя внедорожника доставили в больницу с травмами. В обстоятельствах аварии разбираются дознаватели. Вероятно, причиной стали погодные условия и снежные заносы, а также неверно выбранная безопасная скорость движения.