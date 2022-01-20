Перевозчики в Татарстане снова подняли наболевший вопрос о повышении стоимость проезда. Причем, наболевший он для всех - и для пассажиров, и для перевозчиков. Как сообщил СМИ глава Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков, повышение тарифов могло бы спасти положение, в которое попали перевозчики после введения жестких антиковидных мер и QR-кодов на транспорте.

На данный момент перевозчики так и не получили обещанной компенсации от властей, хотя снижение потока пассажиров составило около 30%. Но даже если компенсации поступят в кратчайшие сроки, печального положения перевозчиков они, увы, уже не изменят: подорожало топливо и стали более дорогими запчасти.

По словам Темлякова, выход один - поднять тарифы и пересмотреть компенсации за перевозку льготников. Предлагается повысить перевозку льготников с 20 рублей до 27 рублей, либо увеличить стоимость оплаты по транспортной и банковской картам, или за наличные, на 5 рублей.