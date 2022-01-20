В Красноярске во время учебной эвакуации из школы почему-то не стали выводить девочку с инвалидностью. Родители ученицы крайне возмущены тем, как поступили учителя и руководство школы, сообщает ТВК.

Родители ребенка заявили, что подобным образом с девочкой поступают уже во второй раз. Если бы угроза была реальной, то их ребенок непременно уже пострадал бы или погиб.

"Учитель сказала, что ей нужно помогать одеваться, а это долго", — заявила тетя российской школьницы.

Городское управление образования уже запросило записи с видеокамер, чтобы разобраться в инциденте.