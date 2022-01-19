В Казани адвоката будут судить по подозрению в мошенничестве на 2 миллиона рублей, своей вины мужчина не признает, от дачи показаний отказывается.

Следователи установили, что преступление было совершено в 2015 году.

44-летнего мужчину, работавшего адвокатом, обвиняют в мошенничестве: он пообещал подзащитному за 2 миллиона рублей изменить заключение под стражу на домашний арест. Деньги, по его словам, предназначались для взятки сотрудникам суда.

"Клиент передал через адвоката письмо матери с просьбой передать тому деньги, что та и сделала. Получив денежные средства, злоумышленник похитил их. Мера пресечения клиенту была оставлена без изменений, а в дальнейшем он был осужден", - пояснили в пресс-службе следственного управления СКР по Татарстану.

Мужчина вышел на свободу в 2021 году и нашел в вещах уже умершей матери запись ее разговора с адвокатом. Тот не захотел возвращать полученные деньги, и отсидевший мужчина отправился с заявлением в полицию.

Уголовное дело в отношении адвоката передано в суд.