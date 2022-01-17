У госпитализированного актера Леонида Куравлева началось обширное поражение легких. Как сообщает KP.RU со ссылкой на источник в здравоохранении, актеру провели повторное КТ, которое и показало значительное увеличение площади поражения легких.

В больницу Куравлев поступил с поражением 5-10% легких, сейчас площадь более 35%.

Врачи констатируют ухудшение состояния Куравлева и продолжают оказывать ему необходимую помощь и лечение.

Сейчас актер находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

Врачи отметили, что организм актера продолжает самостоятельно бороться с болезнью. Куравлев продолжает дышать без помощи ИВЛ, несмотря на сильное увеличение площади поражения легких.

О госпитализации Леонида Куравлева в тяжелом состоянии стало известно 10 января. У актера наблюдались проблемы с дыханием.