В Магнитогорске пешеход убил водителя во время дорожного конфликта. Теперь его разыскивает полиция. Все случилось на проспекте Пушкина.

Пешеход внезапно бросился на автомобиль и начал колотить по лобовому стеклу. Водитель вышел из салона, чтобы как минимум понять, чего хочет мужчина.

И вот тут пешеход, не говоря ни слова, всадил в автомобилиста нож. Свидетели кровавой драмы не успели ничего предпринять, нападавший быстро убежал.

Водителя срочно госпитализировали, но он, к сожалению, не выжил. Двое его детей остались сиротами.

Примечательно, что пешехода теперь ищут не только правоохранители, но и горожане, которые координируют свои действия через социальные сети.