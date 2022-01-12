В Чистопольском районе Татарстана на первом километре трассы Чистополь-Нижнекамск произошло смертельное ДТП, в котором погиб 47-летний водитель "ВАЗ-2110". Об этом сообщает ГИБДД Чистопольского района.

Водитель "десятки" не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодных условий, не справился с управлением и оказался на встречке, где столкнулся с автобусом, который вез вахтовиков.

Прибывшие на место аварии медики скорой доставили пострадавшего в ЦРБ, но, несмотря на усилия врачей, водитель легковушки от полученных травм умер в больнице.