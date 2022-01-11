В 2022 году жителей Татарстана ожидают в общей сложности 119 выходных дней и праздников. Почти треть года будут отдыхать, таким образом, татарстанцы. О режиме работы и отдыха рассказали в Минтруде РТ.

Ближайших выходных стоит ожидать на День защитников Отечества - 23 февраля, потом следует 8 марта, 1 мая, 9 мая. 12 июня отметим День России, 30 августа - день Татарстана.

В число выходных попали 4 и 6 ноября - День народного единства и День Конституции Татарстана. Выходными будут Ураза-байрам и Курбан-байрам, эти праздники намечены на 2 мая и 9 июля соответственно.

Уже прошедшие 1 и 2 января, которые и без того были выходными, поскольку выпадали на субботу и воскресенье, переносятся на 3 и 10 мая. А нерабочая суббота 5 марта переносится на понедельник, 7 число, чтобы была возможность отметить женский день ударно - с 6 по 8 марта.