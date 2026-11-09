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В Чебоксарах открыли новую спортивную площадку во дворе на Прокопьева

Роман Медников Автор статьи
В чебоксарском микрорайоне Новый город открыли ...

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В Чебоксарах в микрорайоне Новый город благоустроили двор у дома № 4 по улице Прокопьева и открыли там новую спортивную площадку.

Территорию обновили по итогам голосования местных жителей: именно они выбрали проект благоустройства двора. Работы выполнили по программе «Ниме – Народный бюджет», сообщили городские власти.

Во дворе установили спортивную площадку, которая, как ожидается, станет местом для активного отдыха и встреч соседей. На открытие, несмотря на прохладную погоду, пришли десятки семей.

Для гостей также организовали небольшую праздничную программу с конкурсами, подвижными играми и сладкой ватой.

Ранее сообщалось, что в Новом городе начали сносить старый кирпичный пост ГАИ, на крыше которого уже росли деревья.

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