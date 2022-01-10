В районных администрациях Казани поменялись номера телефонов, о чем сегодня сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана. В официальном телеграм-канале городской власти появился новый перечень номеров телефонов администраций.

Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов – 223-22-33.

Администрация Вахитовского и Приволжского районов – 223-21-11.

Администрация Кировского и Московского районов – 223-29-99.

Администрация Советского района – 223-20-00.

Префектура "Старый город" – 221-49-99.