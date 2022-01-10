Трое, двое из которых - малолетние дети, отравились угарным газом в Казани. Все случилось в пятиэтажном многоквартирном доме, об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РТ утром 10 января.

"Вечером 9 января от старшего врача скорой помощи г. Казани поступило сообщение об отравлении угарным газом по адресу: г. Казань, Авиастроительный район, ул. Дементьева, дом № 31А. В результате отравления угарным газом пострадали: девочка 2021 года рождения, девочка 2017 года рождения, мужчина 1985 года рождения", - говорится в официальном сообщении.

Детей доставили в ДРКБ, у них отравление легкой степени тяжести. Мужчине диагностировали отравление средней степени, но от госпитализации он отказался.

В данный момент устанавливаются причины случившегося.