Новогодние и рождественские песни могут нести вред психическому здоровью, передаёт Business Insider со ссылкой на учёных.

Как отмечает врач Линда Блэр, человек часто не может остановиться, прослушивая новогоднюю песню по несколько раз, и это поначалу поднимает его настроение, но потом тормозит работу мозга и снижает концентрацию внимания, в организме стремительно начинает расти уровень стресса.

В частности, скуку и раздражение у пользователей вызывают популярные композиции It's Beginning to Look a Lot Like Christmas и All I Want for Christmas Is You. Более того, эти и другие песни напоминают людям о понесенных в ходе подготовки к празднику тратах, утверждают эксперты.

Клинический психолог Линда Блэр указывает, что в магазинах рождественская музыка мешает покупателям сосредоточиться. Рекомендация специалиста — запастись берушами.