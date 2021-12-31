Новые выплаты: в Татарстане с января ПФР начнут выплачивать ряд новых компенсаций и пособий

С 1 января Отделение Пенсионного фонда России по РТ будет предоставлять татарстанцам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые ранее назначали и выплачивали отделения социальной защиты и Роструд, об этом сообщила Мэрия Казани.

Так, с нового года через Пенсионный фонд России будут назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих детей. Для родителей предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия, включающие выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, по уходу за детьми, а также единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Значительную группу выплат составляют пособия семьям умерших военных и сотрудников силовых органов. Например, будут выплачиваться компенсации расходов на коммунальные платежи, на ремонт частного дома или на летний оздоровительный отдых ребенка.

Также социальная помощь будет выплачиваться пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении «Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне и другим лицам, подвергшимся воздействию радиации.

Как сообщается в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по РТ, тем, кто уже получает соцподдержку, выплаты будут производиться автоматически. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.

Если же гражданин имеет право на эти пособия, но еще не воспользовался им, то с 1 января 2022 года ему необходимо будет обратиться в клиентскую службу пенсионного фонда.