Татаро-башкирский эстрадный Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, и его супруга Инзиля покинули Россию после отмены новогодних корпоративов. Они улетели в Таиланд и поделились впечатлениями. Ранее продюсер артиста сообщал, что тот отменил все новогодние корпоративы, аннулировал контракты с артистами своего лейбла и временно покидает Россию.

Элвин уже опубликовал первые кадры из Азии.

"Настроение просто шикарное, потому что на улице такое солнышко, так жарко, очень красиво", — рассказала его жена Инзиля Юльякшина в социальных сетях.

По информации UFA1.RU, Юльякшин будет работать в Таиланде над новым альбомом.

Радик свою гастрольную деятельность возобновит в феврале 2022-го. Как и обещал, гастроли начнутся с республики Татарстан, где у него находится студия и проживает мама.