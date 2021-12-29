Из Казани в январе запустят прямые авиарейсы в Магнитогорск и Саранск. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "ЮТВ Аэро", которая будет обслуживать эти направления.

В Саранск и обратно можно улететь со 2 января 2022 года. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям. Вылет из Казани в столицу Мордовии запланирован на 20:00, и уже в 20:50 можно оказаться в Саранске.

Из Мордовии в самолет будет вылетать в 21:30 и садиться в Татарстане в 22:20. Для каждого аэропорта указано местное время. Стоимость билета в одну сторону начинается от 2 831 рубля.

С 3 января 2022 года из столицы Татарстана начнут летать в Магнитогорск. Полеты запланированы тоже два раза в неделю - по средами и понедельникам. Из Казани вылет запланирован на 4:50 с прибытием в Магнитогорск в 8:15. Обратный рейс отправляется в 9:10 с прибытием в Казань в 8:25 (время местное для каждого из городов), стоимость билетов стартует от 4 281 рубля.

Для обоих направлений компания будет использовать самолет Bombardier CRJ200 с вместимостью 50 человек.