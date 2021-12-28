Новые авиарейсы будут запущены из Казани в Элисту в январе. В столицы Калмыкии и обратно можно будет летать дважды в неделю, время в пути составит всего 2 часа, об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани сегодня, 28 декабря.

"3 января запускаются новые авиарейсы из Казани в Элисту. Жители Татарстана смогут летать в один из самых экзотических регионов России дважды в неделю, по понедельникам и пятницам", - говорится в официальном сообщении.

Из Казани в Элисту самолет будет вылетать в 9:30, прибывать в Калмыкию - в 11:30. Обратный рейс из Элисты запланирован на 12:30 с прибытием в Казань в 14:35.

Рейсы будут осуществляться на воздушных судах CRJ-200, рассчитанных на 50 мест.