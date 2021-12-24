Ильназу Галявиеву, который в мае текущего года устроил расстрел гимназии № 175 в Казани, запретили писать домой письма на татарском языке. Об этом сообщил Mash.

Письма из камеры СИЗО от Галявиева родителям тщательно проверяют. Поскольку следствие ведут следователи центрального аппарата Следкома из Москвы, не знающие татарского языка, они выдвинули требование писать письма родным только на русском.

Галявиеву предъявлено обвинение по четырем статьям: об убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и уничтожении имущества (105, 223.1, 222.1, 167 УК РФ).

Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.