В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы рабочим, которые были привлечены субподрядчиком к строительству трассы М-12. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее стало известно, что рабочие с октября не получали заработную плату, они даже решились на забастовку, отмечая, что работодатель с ними на контакт не идет, на звонки не отвечает.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, отметили в Следкоме.