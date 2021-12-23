В Советском районном суде Казани накануне был взят под стражу бывший руководитель службы безопасности группы компаний "Покровские пекани" Дмитрий Аксенов. Ему дали 8 месяцев колонии-поселения за ведение незаконной прослушки и записи личных мобильных разговоров сотрудников компании, сообщает "Реальное время" со ссылкой на источник в суде.

Помимо срока, Аксенову присудили выплатить 420 тысяч рублей в пользу шестерых потерпевших - по 70 тысяч каждому в качестве компенсации.

Во время обысков в офисе "Покровских пекарен" силовики обнаружили 4,7 тысячи аудиозаписей телефонных разговоров сотрудников, однако заявления решились написать не все работники компании. Аксенову предъявили обвинение в нарушении тайны телефонных переговоров, незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни (записи выкладывались и обсуждались в чате руководителей компании).

Свою вину Дмитрий Аксенов признал, до оглашения приговора бывший безопасник был под подпиской о невыезде.