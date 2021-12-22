В Казани сотрудники ГИБДД гонялись за пьяным водителем “Мерседеса”

В Казани нетрезвый 36-летний мужчина, управлявший «Мерседесом», пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, которые хотели его догнать.

Инцидент произошел 20 декабря в 19:30. Водитель иномарки рядом с домом № 21 на улице Железнодорожников не остановился, как потребовали того сотрудники ГИБДД, и уехал. Они догнали его во дворе дома № 27 на улице Ильича.

Мужчина проявлял агрессию и оказывал сопротивление полицейским. Он был задержан и доставлен в полицию, а автомобиль отправили на специальную стоянку.

На мужчину завели административное дело по статьям о невыполнении законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, неповиновении полицейскому и отказе пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. За неповиновение полицейскому водителя оштрафовали на 3 тысячи рублей.