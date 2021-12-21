В своем телеграм-канале мэрия Казани рассказала порядок блокировки колес нарушителей с 22 декабря 2021 года. В сообщении разъясняется, как, за что и почему будут ставить блокираторы.

Отмечается, что блокиратор на колеса поставят тем автомобилистам, которые оставили автомобиль на муниципальной парковке со снятыми номерами.

Если вы обнаружите на своем авто такое устройство, следует выполнить такой порядок действий:

позвонить по номеру на блокираторе - тел.: 5-605-605;

дождаться инспектора для составления протокола об административном правонарушении (инспектор будет дежурить рядом);

колесо будет разблокировано в вашем присутствии.

Также автомобилистов предупредили, чтобы они не пытались сломать или своими силами снять блокиратор. Это может повредить автомобиль.