В Ленобласти умерла блокадница, котоаря сделала операцию сама себе дома, не дождавшись помощи врачей. Три недели она провела в больнице, но так и не выписалась домой, сообщает KP.RU.

"Вскрытие было сегодня, поэтому официально причину нам еще не озвучили. Но, предварительно, она скончалась от основной болезни, то есть от рака", — рассказала изданию внучка умершей пенсионерки.

Внучка рассказала, что мужественная бабушка страдала от рака давно, и перед смертью врачи так и не дали ей поговорить по телефону с родными, запретили и личные встречи.

Ранее Россию потрясла новость о женщине, которая устала ждать плановой операции. Блокадницу не клали в больницу, откладывали хирургическое вмешательство. Отчаявшись дождаться облегчения, старушка ножом сама разрезала живот и выпустила скопившуюся там жидкость. Перед операцией она на всякий случай написала прощальную записку родным.

Но она выжила и ее госпитализировали. Прокуратура проверяет действия медиков, которые затягивали с операцией.